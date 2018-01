Cruzeirenses comemoram convocação Apesar das broncas do técnico Luiz Felipe Scolari, a quinta-feira foi de comemoração para três atletas do Cruzeiro: o goleiro Bosco, o zagueiro Cris e o meia Ricardinho, convocados para os amistosos da seleção brasileira contra os Estados Unidos e o México. "Vamos procurar mostrar que merecemos estar na seleção para tentar continuar no grupo, quem sabe até a Copa", disse Cris.