Cruzeirenses comemoram resultado Os jogadores do Cruzeiro ao final da partida de hoje contra o Santis - 4 x 4 - destacaram a capacidade de reação do time, que além de estar atrás no placar atuou todo o segundo tempo com um atleta a menos. O volante Martinez levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso pelo árbitro Carlos Eugênio Simon no final da etapa inicial. "Esse time não vai desistir nunca. O grupo do Cruzeiro está todo de parabéns", disse o atacante Fred, autor de dois gols na partida. Para o técnico do Cruzeiro, Marco Aurélio, o resultado acabou sendo "ótimo" diante das circunstâncias. Ele também ressaltou a reação celeste na etapa final. "Foi provado hoje, num momento ruim, quando o time perdia por 4 a 1, o que se podia esperar era a equipe se abater. Mas o que aconteceu foi o contrário. A equipe cresceu, mesmo com um jogador a menos, criou as oportunidades, fez os gols e teve um aproveitamento muito bom".