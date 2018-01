Cruzeirenses festejam em Belo Horizonte Um desfile de camisas azuis marcou a quinta-feira em Belo Horizonte. Os torcedores do Cruzeiro procuraram, de todas as formas, demonstrar o orgulho com a conquista da Copa do Brasil, o quarto título do clube mineiro na competição. A festa teve início já aos 30 minutos do primeiro tempo da partida de quarta-feira à noite, no Mineirão, quando o time já vencia o Flamengo por 3 a 0, e se estendeu durante todo o dia de hoje. Até o final da tarde, estouros de foguetes, buzinaços esporádicos e gritos de "zeiro" podiam ser ouvidos com freqüência no centro de Belo Horizonte. As bancas de jornais da avenida Afonso Pena, a principal da região central da cidade, foram enfeitadas com faixas, camisas, pôsteres do clube campeão. E o hino cruzeirense virou fundo musical de quem transitava por determinados locais. Como é tradição, as comemorações pelo título se concentraram na região da Savassi, na zona Sul da capital. O porteiro Cláudio Robson, de 29 anos, estendeu a comemoração pela madrugada e não se incomodou em "matar" o serviço. "A causa é boa", sustentou ele. "O meu patrão é cruzeirense também e entendeu. Hoje é dia de atleticano trabalhar", provocou, se referindo ao maior rival do Cruzeiro. Como Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, não faltaram provocações entre os torcedores dos dois clubes. O gerente de telecomunicações Adriano Torres, 28 anos, prometeu levar uma réplica, feita de isopor, da taça da Copa do Brasil para que os colegas atleticanos a beijassem. "É que hoje é dia dos namorados e como tem muito atleticano ?encalhado? no meu serviço, vou quebrar o galho deles. Assim eles podem dizer depois que deram uns beijinhos." Também em referência à data, mas de maneira mais romântica, a secretária cruzeirense Danielle de Freitas, de 26 anos, recebeu um arranjo de flores íris, cujo tom o namorado considerou mais alusivo ao azul celeste. "Achei lindo", derramou-se.