Cruzeirenses reclamam de juiz e diretoria 'veta' árbitro

A revolta com a arbitragem de Evandro Rogério Roman no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, vencido pelo time paulista por 2 a 1, na última quarta-feira, foi generalizada entre jogadores e diretoria cruzeirenses depois do confronto no Mineirão.

O zagueiro e capitão do Cruzeiro, Leonardo Silva, afirmou que o árbitro deixou de marcar dois pênaltis a favor do time mineiro. "O juiz foi complicado. Não marcava falta para a gente e só dava para o Palmeiras. Na minha opinião, houve dois pênaltis para o Cruzeiro e ele não marcou. Ele falava que ia ver e apitar, mas não fez quando devia", reclamou.

Já o atacante Thiago Ribeiro também criticou o juiz, mas admitiu que o time acabou sendo derrotado por causa de falta de atenção na marcação. "A arbitragem não foi boa, mas também pecamos, como na partida contra o São Paulo (na qual o time mineiro perdeu de 2 a 1, também de virada, no Mineirão). Criamos chances e, em uma desatenção nossa, perdemos e sofremos o segundo gol", avaliou o jogador.

CRÍTICAS PESADAS

Se os jogadores se revoltaram com o árbitro do duelo, o diretor de futebol do Cruzeiro, Eduardo Maluf, foi além e questionou até o trabalho do presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sérgio Corrêa. O dirigente afirmou que o clube mineiro não quer mais ter seus jogos arbitrados por Evandro Rogério Roman.

"Ele (Roman) não vai mais apitar jogos do Cruzeiro. Vamos mandar uma correspondência, porque o Sérgio Corrêa está magoado com o Cruzeiro por fazermos esses pronunciamentos publicamente. Então nós vamos fazer oficialmente. Não aceitamos mais arbitragem do Evandro Roman em jogos do Cruzeiro", afirmou Maluf, que ainda fez uma retrospectiva das atuações de Evandro Rogério Roman para justificar o veto ao árbitro.

"O diretor de arbitragem da CBF tem tido uma má vontade tamanha com o Cruzeiro. O Evandro Roman foi muito mal contra o São Paulo e foi suspenso por 30 dias. Logo depois foi muito mal contra o Grêmio e hoje (quarta-feira) se mostrou um juiz de terceira categoria, sem nenhum preparo para apitar o jogo", atacou.

Maluf ainda disse que "o nível da arbitragem do Campeonato Brasileiro é muito ruim", criticou Sérgio Corrêa de forma direta e afirmou que Evandro Rogério Roman sequer poderia ser relacionado para os sorteios das partidas do Cruzeiro. "Um juiz que já não vem bem nos jogos do Cruzeiro não poderia participar do sorteio. O Sérgio Corrêa mostra a incompetência que ele tem em escolher os juízes para os jogos decisivos. Esse mesmo Evandro Roman apita constantemente os jogos do Palmeiras e do São Paulo. E recentemente deixou de marcar uma penalidade claríssima para o Avaí, contra o Palmeiras", ressaltou o dirigente do Cruzeiro.