Cruzeiro abre Campeonato Mineiro em busca do tri

O Campeonato Mineiro começa a ser disputado nesta quarta-feira, com um jogo antecipado da primeira rodada, marcada para acontecer no fim de semana. Para não atrapalhar a sua preparação para a Libertadores, o Cruzeiro abre a competição diante do Uberlândia, a partir das 21h50, no Mineirão.

Invicto há 25 jogos no Campeonato Mineiro - a última derrota aconteceu há quase dois anos, para o Rio Branco -, o Cruzeiro entra em campo sonhando com a conquista do tricampeonato estadual.

Mas, nesse momento, as atenções cruzeirenses estão voltadas para a estreia na Libertadores, que acontecerá na semana que vem, contra o Real Potosí, na Bolívia.

No jogo desta quarta-feira, o técnico Adilson Batista faz mistério na escalação. O lateral-direito Jonathan, com dores no tornozelo esquerdo, ainda é dúvida.

Enquanto isso, o volante Fabrício, com uma lesão na panturrilha esquerda, é desfalque certo - ele será substituído pelo estreante Pedro Ken, que veio recentemente do Coritiba.