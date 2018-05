Cruzeiro abre oitavas de final da Copa Libertadores no dia 16 de abril

ASSUNÇÃO - A Conmebol divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada das oitavas de final da Copa Libertadores, com datas e horários, e determinou que o Cruzeiro será o primeiro clube brasileiro a entrar em campo nessa etapa da competição continental - Atlético Mineiro e Grêmio são outros clubes do País classificados. Esta fase será disputada entre os dias 16 de abril e 1º de maio.

Em 16 de abril, quando serão abertas as oitavas de final da Libertadores com três partidas, o Cruzeiro entrará em campo para enfrentar o Cerro Porteño, no Mineirão, às 22 horas. Já o duelo de volta será realizado apenas duas semanas depois, no dia 30, no Paraguai.

Já Grêmio e Atlético Mineiro só vão entrar em campo no dia 23. Na Argentina, o time gaúcho vai encarar o San Lorenzo. Já a equipe de Belo Horizonte enfrentará o Atlético Nacional na Colômbia. Os dois jogos serão realizados a partir das 22 horas.

Assim como o Cruzeiro, Grêmio e Atlético-MG também vão disputar o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores em 30 de abril. O time mineiro entrará em campo mais cedo, às 19h30, para encarar o Atlético Nacional, no Mineirão. Já a equipe gaúcha vai duelar com o San Lorenzo às 22 horas na Arena Grêmio.

Confira a tabela completa das oitavas de final da Copa Libertadores:

Jogos de ida:

16/04 (quarta-feira)

19h45 - Lanús x Santos Laguna

22h - Cruzeiro x Cerro Porteño

22h - León x Bolívar

17/04 (quinta-feira)

21h15 - The Strongest x Defensor

23/04 (quarta-feira)

19h45 - Nacional (Paraguai) x Vélez Sarsfield

22h - Atlético Nacional x Atlético-MG

22h - San Lorenzo x Grêmio

24/04 (quinta-feira)

21h15 - Arsenal x Unión Española

Jogos de volta:

22/04 (terça-feira)

21h15 - Bolívar x León

24/04 (quinta-feira)

00h10 - Santos Laguna x Lanús

29/04 (terça-feira)

19h15 - Defensor x The Strongest

21h45 - Vélez Sarsfield x Nacional (Paraguai)

30/04 (quarta-feira)

19h30 - Atlético-MG x Atlético Nacional

22h - Grêmio x San Lorenzo

22h - Cerro Porteño x Cruzeiro

01/05 (quinta-feira)

21h15 - Unión Española x Arsenal