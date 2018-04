Cruzeiro abre temporada com vitória magra no Mineirão

BELO HORIZONTE - Acostumado a jogar com o Mineirão lotado na campanha do título brasileiro, o Cruzeiro jogou para cerca de 12 mil pessoas, apenas, na sua estreia na temporada 2014. Neste domingo, a equipe celeste fez seu primeiro jogo do ano e, na abertura do Campeonato Mineiro, venceu o URT pelo placar magro de 1 a 0.

Superior durante todo o tempo e jogando contra uma equipe que voltava à elite do futebol mineiro depois de sete anos, o Cruzeiro desperdiçou uma série de oportunidades e também sofreu com a falta de ritmo de jogo. Menos mal para o técnico Marcelo Oliveira que o time de Patos de Minas não assustou.

O único gol do jogo foi marcado por Ricardo Goulart, aos 43 minutos do primeiro tempo. Egídio bateu lateral curto para Dagoberto, recebeu de volta e teve espaço para cruzar na área. O meia-atacante se movimentou bem, se jogou na bola para dar um peixinho, e mandou no canto esquerdo do goleiro. Na segunda etapa, Marcelo Moreno reestreou pelo clube e foi bastante aplaudido.

O próximo jogo do campeão brasileiro é no sábado, quando a equipe vai até Poços de Caldas para pegar o time local, a Caldense, às 19h03. Já a URT vai fazer seu primeiro jogo em casa, diante do Boa, em Patos.