Cruzeiro acerta a contratação do técnico Adílson Batista

Deixando de lado o sonho em contar com a volta de Vanderlei Luxemburgo, a diretoria do Cruzeiro anunciou, na tarde desta quinta-feira, a contratação do técnico Adílson Batista, para comandar o clube na Libertadores de 2008. Adílson, que fechou contrato por um ano, era a terceira opção da diretoria para assumir a vaga deixada por Dorival Jr. O presidente do Cruzeiro, Alvimar de Oliveira Costa, queria a volta de Vanderlei Luxemburgo, que foi campeão do Brasileirão de 2003 com a equipe, mas sua contratação era complicada pelos valores almejados pelo treinador, que hoje receber R$ 500 mil do Santos. Já a segunda opção era Mano Menezes, ex-Grêmio, mas a diretoria estava disposta a pagar R$ 150 mil ao treinador, que optou por acertar com o Corinthians, que pagará R$ 200 mil mensais, além de levar sua comissão técnica, que receberá R$ 160 mil mensais. Esta não é a primeira vez que a diretoria do Cruzeiro tentou contratar Adílson Batista. Em maio deste ano, o treinador era o mais cotado para assumir o comando técnico após o fracasso de Paulo Autuori, mas ainda mantinha contrata com o Jubilo Iwata, do Japão.