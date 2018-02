Cruzeiro acerta a contratação do volante Fabrício

O Cruzeiro concretizou nesta quinta-feira a contratação do volante Fabrício, que já defendeu o Corinthians. O jogador chega para a disputa da Copa Libertadores com o aval do técnico Adilson Batista. Fabrício, de 25 anos, assinou contrato após realizar exames médicos na Toca da Raposa II. O valor e o tempo de duração do acordo não foram informados pela diretoria. O volante é o segundo reforço da lista elaborada por Adilson Batista para a Libertadores. Além dele, o clube já havia contratado o goleiro Andrey, que estava no futebol da Romênia. Adilson Batista adquiriu confiança no trabalho de Fabrício quando trabalhou com o jogador no Jubilo Iwata, do Japão, nos últimos dois anos. O Cruzeiro disputará a fase seletiva da Libertadores contra o Cerro Porteño, do Paraguai. Se vencer o confronto, entra no Grupo 1, ao lado de San Lorenzo/ARG, Real Potosí/BOL e Caracas/VEN.