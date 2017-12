Cruzeiro acerta com Carpegiani A diretoria do Cruzeiro confirmou, na manhã desta sexta-feira, a contratação do técnico Paulo César Carpegiani para substituir Luiz Felipe Scolari, que foi para a seleção brasileira. Gaúcho como o antecessor, Carpegiani, de 52 anos, assinou com o clube mineiro até o final do Campeonato Brasileiro e deve chegar a Belo Horizonte às 22h30 de hoje, iniciando o trabalho com os jogadores no sábado. As bases do contrato não foram reveladas. Carpegiani, que dirigiu o Flamengo na conquista do título mundial Interclubes, no início dos anos 80, teve passagens por clubes como São Paulo, Cerro Porteño e Atlético Paranaense, além de ter comandado a seleção paraguaia na Copa da França, em 98. Ele foi indicado ao Cruzeiro pelo próprio Scolari. O novo treinador tem uma semana para preparar o Cruzeiro para a disputa da Copa dos Campeões, que começa dia 23.