Cruzeiro acerta contratação de Leão O Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico Emerson Leão, que irá substituir PC Gusmão, demitido após a eliminação do time na Copa Libertadores da América. O novo treinador, que estava desempregado desde que deixou o Santos, assinou contrato até o final do ano e será apresentado oficialmente na terça-feira à noite, em Belo Horizonte. No domingo, mesmo já sabendo de sua demissão, PC Gusmão comandou o Cruzeiro na vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, no Mineirão. Enquanto isso, a diretoria do clube mineiro tratava da contratação do novo treinador. Contatou Leão e chegou rapidamente ao acordo. Com isso, se concretiza um troca-troca de técnicos entre Cruzeiro e Santos. Afinal, Luxemburgo, que tinha saído do time mineiro no começo do ano, foi para a equipe santista no mês passado, substituindo Leão, que seguiu caminho inverso e vai trabalhar agora em Minas.