Cruzeiro acerta renovação contratual do uruguaio Arrascaeta até 2021

O torcedor do Cruzeiro recebeu uma ótima notícia nesta terça-feira. Um dos destaques do elenco, o meia uruguaio Arrascaeta acertou a renovação de seu contrato com o clube por mais dois anos. O vínculo anterior ia até 2019 e foi prorrogado até dezembro de 2021, com opção de ampliação automática por mais um ano.

"Estou muito contente, muito feliz de poder renovar meu contrato com o Cruzeiro. Continuaremos trabalhando juntos para conquistar ainda mais títulos importantes com essa camisa", disse o uruguaio ao site do clube.

Arrascaeta vinha negociando a renovação com o Cruzeiro nos últimos dias e definiu o acordo em reunião nesta terça com o presidente Wagner Pires de Sá, o vice-presidente de futebol Itair Machado, o vice-presidente jurídico Fabiano de Oliveira Costa, além de seus empresários. O uruguaio recebeu aumento salarial, que resultou na ampliação de sua multa rescisória para R$ 120 milhões.

"Acho que isso é sinal de um bom trabalho, de que as coisas têm sido feitas da melhor maneira. Seguir em um clube grande aqui no Brasil é muito importante para mim. Vou continuar trabalhando sério sempre, manter a mesma forma, para dar o meu melhor ao clube", declarou.

O momento em que @GiorgiandeA assina sua renovação de contrato ao lado do Presidente Wagner Pires de Sá. ⚪️ pic.twitter.com/c8X5KHZehV — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 20 de fevereiro de 2018

Para renovar com Arrascaeta, o Cruzeiro encaminhou um acordo com o clube anterior do atleta, o Defensor Sporting, por uma dívida estabelecida na aquisição do meia. O time uruguaio inclusive deverá retirar a ação junto à Fifa que movia contra o lado celeste.

Arrascaeta é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história, com 147 gols. São 36 gols marcados defendendo as cores do clube. O meia é, atualmente, titular absoluto de Mano Menezes, além de brigar por um lugar na seleção uruguaia na Copa do Mundo da Rússia.