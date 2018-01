Cruzeiro acerta substituto para Cris O zagueiro Edu Dracena, cujos direitos federativos pertencem ao Guarani, de Campinas, deverá ser o substituto do cruzeirense Cris, que está se transferindo para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. O Cruzeiro informou nesta sexta-feira que chegou a um acordo com o clube campineiro para o empréstimo do jogador, até o final do ano. Para a conclusão do acordo, no entanto, os dirigentes mineiros aguardam apenas a confirmação do acerto entre Cris e o clube alemão. O jogador viajou para a Alemanha, acompanhado do gerente de Futebol, Eduardo Maluf, para discutir as bases salariais. Dracena foi uma indicação do técnico Vanderlei Luxemburgo à diretoria celeste. A Assessoria de Imprensa do Cruzeiro informou também nesta sexta-feira que o atacante Deivid será apresentado como novo reforço do time na próxima segunda-feira. O clube mineiro anunciou que irá pagar R$ 300 mil ao Nova Iguaçu pelo empréstimo de Deivid até 31 de dezembro.