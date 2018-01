Cruzeiro acha difícil ter Deivid A diretoria do Cruzeiro já admite que dificilmente conseguirá tirar o atacante Deivid do Corinthians e levá-lo para a Toca da Raposa. Diante do interesse do time paulista pelo meia Jorge Wagner e do mal-estar causado pelo atacante, ao reivindicar aumento salarial, os dirigentes do clube mineiro tentaram concretizar a negociação por meio de uma troca. O gerente de Futebol, Eduardo Maluf, no entanto, disse nesta quarta-feira que o clube paulista, a princípio, recusou a proposta. Maluf afirmou que conversou por telefone com Edvar Simões, diretor de Futebol do Corinthians. De acordo com o dirigente mineiro, Edvar confirmou o interesse do clube paulista em contratar Jorge Wagner por empréstimo, mas deu a entender que a diretoria corintiana não pensa em se desfazer de Deivid. Segundo Maluf, o diretor de Futebol corintiano disse que o atacante só sai do Parque São Jorge por empréstimo. A diretoria mineira aguarda uma proposta oficial do clube paulista. O Cruzeiro, por outro lado, insiste em envolver outros atletas na transferência de Jorge Wagner. A idéia é trocá-lo por um volante ou um atacante. Além do Corinthians, segundo Maluf, o Internacional também manifestou interesse em contratar o meia. Jorge Wagner, que está fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, porém, não esconde a vontade de se transferir para o clube paulista.