Cruzeiro acha que segura Luxemburgo A diretoria do Cruzeiro está confiante de que o técnico Vanderlei Luxemburgo, considerado o principal responsável pela campanha do time celeste no Campeonato Brasileiro, continuará na Toca da Raposa II durante toda a temporada do ano que vem. O treinador renovou o seu contrato até o final de 2004, mas estabeleceu uma cláusula na qual o clube mineiro é obrigado a liberá-lo, caso ele receba uma proposta do exterior e opte pela transferência. "Nós corremos esse risco, mas eu não vejo a possibilidade de isso vir a ocorrer agora", observa o diretor de futebol, Eduardo Maluf. Para ele, a "felicidade" que vive Luxemburgo e o seu projeto de conquistar pela primeira vez a Taça Libertadores, que o Cruzeiro disputa no próximo ano, são aspectos que serão levados em conta no caso de um convite. "Acho que ele cumpre o contrato tranqüilamente no próximo ano. A gente vê no semblante dele, a sua alegria, a sua disposição de continuar trabalhando no clube e morando em Belo Horizonte. Tem hora que não é só o dinheiro que importa", diz o dirigente. Sob o comando de Luxemburgo, o Cruzeiro está na iminência de conquistar o título inédito de campeão brasileiro. Para isso, bastam duas vitórias nas quatro rodadas que restam. Com seis pontos à frente do Santos, segundo colocado, o time mineiro pode até levantar o caneco na partida contra o Paraná, no próximo dia 23, em Curitiba, caso vença a equipe da casa e o Peixe seja derrotado pelo Fluminense. Após a vitória sobre o Vasco, no último domingo, o treinador comemorou o resultado ao analisar as possibilidades de sua equipe. "Nós demos um passo importantíssimo para continuarmos seguindo em busca da conquista do título". Mais uma vez, Luxemburgo fez questão de salientar que a taça de campeão brasileiro terá de ser conquistada "jogo a jogo", mas admitiu que a vantagem celeste é significativa. "Nós podemos tropeçar. Nós ainda temos gordura para queimar".