Cruzeiro admite atuação ruim, mas adota discurso otimista após derrota

"Esse placar de 1 a 0 nos dá a condição de fazermos algo diferente na nossa casa e buscarmos a classificação. Precisamos concentrar todas as nossas energias para o jogo da próxima quarta-feira, entendendo que é possível fazermos um bom resultado, que temos time e capacidade técnica para reverter esse placar no Mineirão, principalmente contando com o apoio do nosso torcedor", declarou.

Ao avaliar o desempenho do Cruzeiro diante do São Paulo, Marcelo admitiu o desempenho ruim do seu time no primeiro tempo. Ele apontou que a equipe mineira melhorou na etapa final, mas não o suficiente para evitar a derrota por 1 a 0, definida com o gol marcado pelo argentino Centurión.

"A justiça no futebol é o gol. O São Paulo teve méritos, porque jogou em casa e nos pressionou muito. É um time de qualidade, que oscila em certos momentos, mas hoje jogou bem e tem muita qualidade para isso. No primeiro tempo fomos envolvidos porque marcamos mal e erramos muitos passes. Já no segundo nós melhoramos um pouco, ajustamos a marcação e acertamos alguns contra-ataques. Infelizmente isso não foi o suficiente para sairmos daqui com o empate ou com a vitória", afirmou.

Antes do duelo de volta com o São Paulo pela Libertadores, marcado para a próxima quarta-feira, o Cruzeiro estreará no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando vai enfrentar o Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília.