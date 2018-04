Cruzeiro admite interesse em contratar Paulinho

O diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos, admitiu nesta quarta-feira que o clube tem interesse na contratação do volante Paulinho, ex-Corinthians. Mattos explicou que a possível transferência do jogador, que defende atualmente o Tottenham, seria por contrato de empréstimo.

"O Paulinho é uma situação que pode acontecer por empréstimo. O empresário colocou isso para diversos clubes do Brasil. Na verdade, o Tottenham ainda não se manifestou abertamente se vai emprestar o jogador, se vai emprestar gratuitamente para um time brasileiro ou vai colocá-lo em um outro clube europeu", declarou o dirigente, em entrevista à rádio Itatiaia.

Mattos afirmou que ainda não sabe quando o Tottenham vai tomar uma decisão sobre o futuro de Paulinho. O volante poderia deixar o clube na janela de transferências de janeiro. "Se o Paulinho tiver a possibilidade de sair, todos os jogadores pensam primeiro no Cruzeiro. Independentemente de vínculo com outro clube, como o Corinthians, tenho certeza que ele vai bater na porta do Cruzeiro", declarou.

Paulinho é alvo do interesse de diversos clubes do Brasil, a começar pelo Corinthians, onde brilhou nas conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2012. O rival Palmeiras também teria demonstrado vontade de contar com o volante.

O jogador tem recebido raras oportunidades na equipe inglesa nesta temporada europeia. Em baixa, também decepcionou na Copa do Mundo - foi substituído por Fernandinho no decorrer da competição encerrada para a seleção brasileira na trágica derrota para a Alemanha por 7 a 1, na semifinal. Agora, Paulinho tenta recuperar sua melhor forma em um clube brasileiro, a partir de 2015.