Cruzeiro admite que pode negociar Kleber em 2010

"A gente pretende trazer mais um atacante e, para isso, nós vamos precisar que saia alguém. Não temos propostas pelo Wellington Paulista e nem pelo Kleber. Na verdade, são especulações de empresários", afirmou Perrella em entrevista coletiva. "Ainda acredito que vai surgir uma proposta para alguém. Mas se não aparecer, nosso ataque é este".

Contando apenas com Gilberto na armação, o Cruzeiro procura ainda um meia. Perrella revelou o interesse em Valdívia, mas acha difícil que o chileno deixe o Al-Ain, dos Emirados Árabes. "O Valdívia interessa a qualquer clube do Brasil. Realmente, fizemos uma sondagem para ver se haveria o interesse de emprestá-lo. Mas foi só sondagem e não recebemos nada de oficial do clube. Parece que o interesse é vendê-lo", explicou.

Para a próxima temporada, o presidente pediu a torcida para ter paciência com o zagueiro Thiago Heleno. "Aconteceu igual com o Jonathan, o Henrique e o Marquinhos Paraná, que eram vaiados pela torcida e deram a volta por cima. Hoje eles são ídolos. Pode acontecer isso com o Thiago, vai depender da postura dele dentro de campo", avaliou.