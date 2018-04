Cruzeiro admite que precisa melhorar como mandante Os jogadores do Cruzeiro reconheceram nesta quinta-feira que a campanha ruim da equipe no Campeonato Brasileiro se deve ao excesso de tropeços em casa. Como mandante, o time teve cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. Por isso, eles querem melhorar o desempenho, já que ainda sonham com uma vaga na próxima Libertadores.