Cruzeiro aguarda proposta por Sorín A diretoria do Cruzeiro prefere manter cautela quanto a informações divulgadas pela imprensa espanhola de que o Barcelona deverá propor a compra do passe do lateral argentino Sorín, um dos destaques da equipe mineira. Segundo o vice-presidente Alvimar Perrella, a frustrada negociação do zagueiro Cris, no início do ano - os espanhóis formalizaram proposta e depois voltaram atrás - é o principal motivo da hesitação dos cruzeirenses. "Se quiserem conversar, podem fazê-lo por meio de um agente credenciado da Fifa, mas vamos querer mais credibilidade desta vez", disse. Jornais de Barcelona chegaram a anunciar, esta semana, o suposto valor da transação envolvendo Sorín, cujo passe foi adquirido pelo Cruzeiro em parceria com a norte-americana HMTF, co-gestora do clube, por US$ 5,5 milhões, no ano passado. O argentino estaria valendo, conforme a imprensa espanhola, US$ 14 milhões, quase três vezes mais do que custou. Na Toca da Raposa, mesmo precavidos, os dirigentes informaram que se a quantia for mesmo a divulgada, não haverá problemas para fechar o negócio. O jogador, por sua vez, garantiu não ter sido procurado por representantes do Barcelona, apenas por jornalistas espanhóis. Disse que é gratificante ser lembrado por um clube de tanto prestígio, se isso estiver mesmo acontecendo, mas que prefere concentrar-se "totalmente" no Cruzeiro, enquanto não há uma proposta oficial. Nesta quarta-feira, dia seguinte à vitória de 2 a 0 sobre o Emelec, do Equador, em Belo Horizonte - resultado que deu ao Cruzeiro a liderança isolada do grupo 4 da Libertadores da América -, o técnico Luiz Felipe Scolari já começou a preparar o time que enfrenta o Olimpia, sexta-feira, em Assumção, também pelo sul-americano. A única novidade em relação à partida contra os equatorianos será justamente o retorno de Sorín, que cumpriu suspensão no Mineirão. Com isso, Sérgio Manoel, improvisado na lateral esquerda, deve voltar ao banco.