Cruzeiro ainda espera por Fábio Santos O Cruzeiro enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio de São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A punição de 60 dias de suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao volante Fábio Santos obrigou o técnico Paulo César Gusmão a escalar Martinez no meio-campo. O jogador foi acusado na súmula do árbitro Lourival Dias Lima Filho de ter pisado no pé do assistente Luiz Carlos Silva Teixeira, após a derrota (2 a 1) do time mineiro para o Palmeiras, em 17 de setembro. Nesta terça-feira, o departamento jurídico do clube mineiro informou que iria entrar com recurso no STJD tentando conseguir efeito suspensivo até que o mesmo seja julgado. Se a apelação for acatada, Fábio Santos poderá atuar. "A gente vai procurar arrumar o time da melhor maneira possível", disse o treinador, lamentando também as ausências do volante Maldonado (na seleção chilena), do lateral-direito Maurinho (contundido) e do zagueiro Moisés (suspenso).