Cruzeiro ainda sente eliminação Depois da eliminação na Taça Libertadores, o Cruzeiro tenta juntar os cacos diante do Palmeiras. O técnico Paulo César Gusmão vai para a campo com os nervos à flor da pele, afinal, a diretoria deve partir para a contratação de Emerson Leão. Já o meia Alex pode estar dando adeus ao time mineiro. O jogador praticamente acertou sua transferência para o Fenerbahce, da Turquia, onde ficará por três anos. Vai ganhar cerca de US$ 15 milhões. O Palmeiras foi o campeão brasileiro da Série B em 2003, enquanto o Cruzeiro passeou pela Série A, terminando com o título e 100 pontos na classificação. Para Alex, o feito palmeirense é tão digno de elogio quanto a façanha dos mineiros. ?A Série B é tão difícil quanto a A. Quem vence lá merece todo respeito, pois é mais fácil se manter na Primeira do que cair para a Segunda e voltar como campeão?, avalia. ?O Palmeiras está fortalecido neste Brasileiro. Depois do clássico como Corinthians (goleada por 4 a 0), o time se encontrou.?