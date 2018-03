Cruzeiro ainda tenta liberar Sorín A diretoria do Cruzeiro informou no final da manhã de hoje que continua tentando a liberação do lateral argentino Sorín para o jogo descisivo com o Palmeiras, à noite, no Mineirão, pelas quartas-de-final da Libertadores da América. O advogado italiano Luca Ferrari estaria buscando na Fifa uma forma de permitir a presença do atleta. Sorín foi vetado pela Fifa a pedido da Associação de Futebol Argentino (AFA), que exigiu a presença do jogador ainda hoje em Buenos Aires para integrar a seleção nacional e iniciar os preparativos para o jogo de domingo, contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa. Para os cruzeirenses, a Afa quis, na verdade, prejudicar o Cruzeiro para que o time mineiro possa, eventualmente, ser desclassificado pelo Palmeiras. Os argentinos estariam temendo um confronto com os mineiros, que já tiraram grandes times do país de competições sul-americanas, na seqüência da Libertadores. De acordo com o assessor da diretoria do Cruzeiro, Valdir Barbosa, o pedido para liberar Sorín ainda antes do jogo com o Palmeiras não se justifica. "Dois jogadores do River Plate que são da seleção argentina e jogam com o Cruz Azul também hoje, no México, foram liberados e só retornam a Buenos Aires na noite de quinta-feira", disse. "Não há outras explicação para terem exigido a presença do Sorin, a não ser a de nos prejudicar", acrescentou. Barbosa lembrou ainda que a Argentina já está classificada para a Copa e que o lateral palmeirense Arce, que integra sábado a seleção paraguaia, também pelas Eliminatórias, foi liberado pela federação de seu país paa atuar em Belo Horizonte. Caso desrespeite a decisão da Fifa e escale Sorín, o Cruzeiro estará sujeito à perda dos pontos que venha a obter na partida com o Palmeiras, o que significa desclassificação automática - a não ser que Luca Ferrari consiga a revisão da decisão, na Fifa. Irritado com a situação, o técnico Scolari comentou apenas que, caso não possa contar com Sorín, vai se vingar dos argentinos, embora sem dizer exatamente como. "Eu aprendi em Belo Horizonte que atrás de um morro, tem outro", afirmou. "Vai ter volta, é só esperar." Se conseguirem contar com o jogador argentino, os dirigentes do Cruzeiro fretam um avião para levá-lo a Buenos Aires na manhã de quinta-feira.