Cruzeiro ameaça ir à Justiça por Sorín O ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, disse nesta quarta-feira (11) que diretoria celeste poderá acionar a Lazio na Fifa e nas justiças do Brasil e da Itália, caso o clube de Roma não entregue, até o final do ano, as cartas-fiança referentes ao pagamento pela compra do lateral-esquerdo Sorín. Segundo Perrella, a Lazio havia se comprometido a enviar o documento financeiro até o dia 30 de novembro. O ex-presidente, que foi substituído pelo irmão no comando do Cruzeiro, mas continua dando as cartas no clube mineiro, retornou nesta quarta-feira de uma viagem à Itália, onde se reuniu com o presidente da agremiação italiana, Sergio Cragnotti. "Com as cartas de fiança você vai a um banco e desconta, pagando 5% ao ano, em dólar, e as transforma em dinheiro", informou. O lateral argentino foi negociado por US$ 9,5 milhões. O Cruzeiro recebeu até o momento US$ 1 milhão. O restante será pago em três parcelas - a primeira de U$ 2,5 milhões, em janeiro de 2003, e duas de US$ 3 milhões. O fundo de investimentos norte-americano Hicks, Muse, Tate & Furst (HTMF), ex-parceiro do clube mineiro, era dono de 50% dos direitos federativos de Sorín e também pressiona a Lazio para o cumprimento do acordo, segundo Perrella. O ex-presidente, porém, descartou a possibilidade de Sorín retornar ao clube. "Não existe possibilidade nenhuma dele voltar, até porque o seu salário é de US$ 150 mil, cerca de R$ 600 mil. É o dinheiro com o qual o Cruzeiro pretende montar toda a sua folha de pagamento".