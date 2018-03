Cruzeiro anuncia 3º reforço em uma semana O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira o terceiro reforço para o ataque celeste em menos de uma semana. Após acertar as contratações dos atacantes Alex Alves e Alex Dias, a diretoria do clube mineiro contratou Márcio, ex-Paraná Clube, que estava na equipe japonesa do Kashiwa Reysol, por empréstimo, até 31 de dezembro. De acordo com os dirigentes, o Cruzeiro não terá nenhum ônus com a negociação e metade dos salários do jogador serão pagos pelo clube japonês. O clube mineiro, porém, se comprometeu a emprestar um atleta ao Kashiwa -- onde já atuam o volante Ricardinho e o atacante Jussiê -- no próximo ano. De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, Márcio, de 22 anos, foi inscrito no Campeonato Brasileiro na segunda-feira e, portanto, terá condições legais de disputar a competição.