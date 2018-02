Cruzeiro anuncia acerto com atacante Marcinho, do Palmeiras A diretoria do Cruzeiro anunciou na noite desta terça-feira que chegou a um acordo com o meia-atacante Marcinho. Mas, para a contratação ser efetivada, falta o Palmeiras acertar salários com o volante Martinez e o lateral-esquerdo Leandro. O acordo entre os dois clubes prevê a ida de Marcinho para o time mineiro em troca da ida de Martinez e Leandro para o clube paulista. Se o negócio for fechado, o Cruzeiro ficará com 50% dos direitos federativos de Marcinho, enquanto o Palmeiras terá 50% de Martinez e mais o empréstimo de um ano de Leandro. O acerto salarial entre Marcinho e o Cruzeiro foi fechado numa reunião nesta terça-feira, em Belo Horizonte, entre o jogador e o vice-presidente de futebol do clube mineiro, Zezé Perrella. Aos 25 anos, Marcinho já não estava mais nos planos do Palmeiras, clube que defende desde 2005 - antes, passou pelo Paulista, Corinthians e São Caetano. Do lado do Palmeiras, o diretor Gilberto Cipullo admite que está perto do acerto. Faltaria apenas um aval do Porto, de Portugal, que detém parte dos direitos federativos de Leandro. Mas ele garante que não vai aceitar nenhum outro jogador do Cruzeiro caso não dê certo com Leandro ou Martinez. A contratação de Marcinho não foi a única anunciada pelo Cruzeiro nesta terça, dia em que completou 86 anos de fundação. O clube também fechou com o atacante Rômulo, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, mas estava ligado ao Ituano. Para contar com Rômulo, o Cruzeiro pagou US$ 650 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) - aos 24 anos, ele assinou contrato por três temporadas. Antes, o clube mineiro já tinha contratado cinco reforços: o volante Ricardinho, os meias Leandro Domingues e Fellype Gabriel e os atacantes Pedro Júnior e Nenê.