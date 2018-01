Cruzeiro anuncia acerto com Deivid A diretoria do Cruzeiro anunciou na tarde desta quinta-feira que acertou com o Corinthians a contratação por empréstimo do atacante Deivid. De acordo com a assessoria de imprensa do clube mineiro, o jogador também já chegou a um acordo para a transferência. A única pendência para que a negociação seja concretizada é uma dívida que o Nova Iguaçu, dono de parte dos direitos federativos de Deivid, cobra do Corinthians na Justiça. O Cruzeiro deu um prazo até a próxima terça-feira para que o Nova Iguaçu retire a ação e assim, o Corinthians libere o jogador. Nesse caso, o clube mineiro irá depositar R$ 300 mil pelo empréstimo de Deivid até 31 de dezembro, tendo a opção de ficar com 25% dos direitos econômicos do jogador e passando a ter também os seus direitos federativos pelo valor de US$ 625 mil. A assessoria do Cruzeiro informou que o meia Jorge Wagner e o lateral-direito Maicon não entraram na negociação. O Corinthians não estaria interessado em Maicon, mas a possibilidade de Jorge Wagner ainda se transferir para o Parque São Jorge não está descartada. Outro lado - ?Só liberaremos o Deivid se o Cruzeiro quitar a dívida de US$ 1,25 milhão que a Hicks Muse tem com o Nova Iguaçu. Não basta retirar a ação na Justiça. A dívida tem de ser quitada?, disse Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do Corinthians. A dívida é antiga. Quando Deivid foi contratado pelo Corinthians, em 2001, a Hicks Muse, parceira comercial do clube na época, comprou mas não pagou a metade dos direitos federativos do atacante, no valor de US$ 1,25 milhão. A outra metade do ?passe? pertence ao Nova Iguaçu, clube onde o atacante iniciou a carreira. Em crise financeira, e sem querer investir mais no futebol brasileiro, a Hicks Muse rompeu seu contrato com o Corinthians. E deixou essa e outras dívidas para trás. Como legalmente a empresa norte-americana de fundo de pensões não pode comprar ?passes? de jogadores de futebol, o débito foi para a conta do Corinthians, que assinou a documentação de compra. Cansado de cobrar e não receber o dinheiro, Jorge Moraes, procurador de Deivid e irmão de Jânio Moraes, proprietário do Nova Iguaçu, entrou com uma ação na Justiça para receber US$ 1,25 milhão. O réu, claro, é o clube do Parque São Jorge, que agora vê no interesse do Cruzeiro pelo jogador uma excelente chance para se livrar do débito e de mais um problema deixado pelo seu ex-parceiro. Salário - O que pode ajudar no negócio é a insatisfação de Deivid. Com ordenado de R$ 25 mensais, um dos mais baixos do atual elenco corintiano, o atacante já tornou pública a sua vontade de conseguir um reajuste. No Cruzeiro, Deivid tem um aliado de peso. Trata-se do técnico Vanderlei Luxemburgo, que também foi o responsável por sua contratação pelo clube do Parque São Jorge, numa negociação que envolveu a Justiça Trabalhista. Zezé Perrella, presidente cruzeirense, já avisou que está disposto a pagar salários de R$ 70 mil ao atacante. Deivid vai substituir o atacante Fabio Júnior, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Nesta quinta-feira, o jogador, cujo passe custou à Roma US$ 15 milhões, foi contratado pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, e permanecerá emprestado até o fim da atual temporada, com opção de compra.