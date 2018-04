Cruzeiro anuncia acerto com Edílson A diretoria do Cruzeiro anunciou no início da noite desta quarta-feira, dia do aniversário de 81 anos do clube, o que considerou um presente para os torcedores: a contratação do atacante Edílson, do Flamengo e da seleção brasileira. Segundo o vice-presidente Alvimar Perrella de Oliveira Costa, o jogador se transfere para Belo Horizonte por empréstimo até dezembro de 2002, ao custo de R$ 700 mil, e deverá receber salário 50% inferior ao que teria direito na equipe carioca. "Ele aceitou essas condições porque sabe que o Cruzeiro paga em dia", justificou Alvimar Perrella, referindo-se aos constantes atrasos nos salários no Flamengo, que teriam levado Edílson a se indispor com os dirigentes do clube carioca. De acordo com o vice-presidente cruzeirense, as negociações não tiveram qualquer interferência da Hicks Muse, patrocinadora da equipe mineira e também do Corinthians - clube que vendeu o passe de Edílson ao Flamengo por US$ 7 milhões e ainda não teria recebido US$ 1,8 milhão pela transação. "Nossos contatos foram feitos diretamente com o jogador, seu procurador e com o Flamengo", afirmou o dirigente mineiro. A previsão é que Edílson se apresente ao técnico Marco Aurélio até a sexta-feira e siga, com o restante da equipe, para Araxá (MG), onde acontece a pré-temporada do Cruzeiro para a estréia na Copa Sul-Minas, no dia 20. Alvimar Perrella garantiu aos torcedores que o Cruzeiro está precavido quanto a eventuais problemas disciplinares que possam ser causados pelo novo contratado. No Flamengo, Edílson foi acusado algumas vezes de chegar atrasado aos treinos e até mesmo de abandonar a concentração e viajar para a Bahia, sua terra natal. "Há pesadas cláusulas no contrato para o caso de o jogador cometer deslizes assim", revelou o dirigente. "Mas estamos certos que isso não acontecerá", acrescentou. Reforços - Além de Edílson, o Cruzeiro confirmou mais três contratações para a temporada. O meia-atacante Lúcio, ex-Portuguesa, teve o passe adquirido pelo clube mineiro por R$ 600 mil, mais as transferências do goleiro Bosco e do volante Marcus Vinícius para a Lusa. Outros dois que devem se apresentar esta semana são o zagueiro Marcelo Batatais, do Mogi Mirim, e o meia Vander, emprestado junto ao Rennes, da França. Alvimar Perrella prometeu novos reforços para os próximos dias. "Estamos em dívida com a torcida por causa do segundo semestre de 2001 e nossa intenção agora é montar um time operário, com grandes jogadores", disse o dirigente. Um dos futuros contratados pode ser o atacante Fernandão, ex-Goiás e cujo passe pertence ao Olympique de Marselha, também da França. O time mineiro já fez proposta pelo empréstimo do atleta e aguarda resposta dos franceses. A vinda do volante Mineiro, da Ponte Preta, foi descartada.