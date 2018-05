Cruzeiro anuncia contratação do atacante Jóbson Classificado para a Libertadores de 2010, o Cruzeiro já começou a se reforçar para o próximo ano. Depois de confirmar o acerto com o meia Pedro Ken, do Coritiba, a diretoria do clube anunciou, após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, a contratação do atacante Jobson, que está no Botafogo.