Cruzeiro anuncia empréstimo do lateral-direito Marcos ao Vitória

BELO HORIZONTE - A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta terça-feira o empréstimo do lateral-direito Marcos ao Vitória, que voltará a jogar na elite do futebol brasileiro neste ano. O jogador estava com o futuro indefinido desde a semana passada, pois não vinha trabalhando com o restante do grupo do time mineiro na pré-temporada.

Marcos foi cedido por empréstimo ao Vitória até o final desta temporada. Esta será a terceira passagem do lateral pelo futebol baiano. Em 2009 e 2011, o jogador atuou pelo Bahia.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Marcos chegou ao clube em 2004 e disputou 20 partidas pelo time profissional. Além do time mineiro e do Bahia, ele também já passou por Ipatinga e Itaúna, ambos do interior mineiro, Avaí e Atlético Goianiense.