Cruzeiro anuncia filho de Antônio Lopes como auxiliar técnico para 2018

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira um novo membro para sua comissão técnica em 2018. Trata-se do auxiliar técnico Júnior Lopes, que trabalhou no Sport nesta última temporada. O profissional de 44 anos é filho do ex-treinador e atual dirigente do Botafogo Antônio Lopes.

"Fiquei muito feliz com a oportunidade e o convite. Foi uma valorização profissional. Estou muito satisfeito de chegar a um clube como o Cruzeiro, de ponta em nível mundial, que vai disputar competições importantíssimas em 2018", declarou Júnior.

O novo auxiliar de Mano Menezes disse já ter conversado com o treinador, visando os objetivos para o ano que vem. "Tive boas conversas com o Itair Machado, que representou a direção, e também com o treinador Mano Menezes. Estou muito empolgado para começar logo o ano, poder corresponder a confiança e, se Deus quiser, fazer um grande trabalho no clube com as várias competições que teremos pela frente."

Júnior Lopes será auxiliar fixo da comissão técnica cruzeirense e chega para a vaga de James Freitas. Ele iniciou a carreira em 1996, pelo Botafogo. Depois, trabalhou como treinador na Portuguesa, no Olaria, no CSA, no Duque de Caxias e no Tombense e como auxiliar no Vasco, no Coritiba, no Fluminense, no Flamengo, no Goiás, no Palmeiras e no Grêmio.