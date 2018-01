Cruzeiro anuncia que não renovará com Dagoberto e mais três

Dagoberto até teve certo sucesso no Cruzeiro, principalmente em 2013, quando foi peça bastante utilizada na conquista do Campeonato Brasileiro. No bi de 2014 já foi bem menos aproveitado e, por isso, pediu para ser negociado. O destino foi o Vasco, onde ele atuou por empréstimo até setembro, quando pediu para ser liberado, frustrado com a má fase do clube e com as poucas chances no elenco.

Com a nova dispensa, desta vez no Cruzeiro, o futuro de Dagoberto agora é incerto. O jogador de ótimas passagens por Atlético-PR e São Paulo já tem 32 anos e está há três meses sem atuar. Além disso, caiu de produção nas últimas temporadas. Até por isso, não há notícias de clubes interessados em seu futebol.

Outro que estava emprestado ao Vasco e foi liberado pela diretoria do Cruzeiro é o volante Felipe Seymour. O chileno foi contratado este ano como aposta junto ao futebol italiano, mas praticamente não teve chances de mostrar seu futebol. No Rio, também ficou encostado e deve procurar uma nova oportunidade longe do Brasil.

Já os outros dois liberados pelo Cruzeiro devem ter um futuro mais certo no futebol brasileiro. O meia Pedro Ken foi parte importante na campanha que resultou no acesso do Vitória à Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria baiana, aliás, já manifestou o desejo de renovar com o jogador. Já Ananias também teve momentos de destaque na boa temporada pela Chapecoense.