Cruzeiro anuncia renovação contratual de Dedé até o fim de 2019

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a renovação contratual do zagueiro Dedé. Através das redes sociais, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, confirmou que o clube chegou a um acordo para prorrogar o vínculo com o jogador por mais um ano, até o fim de 2019.

Em sua página no Twitter, Itair revelou que Dedé aceitou a proposta do clube para permanecer no ano que vem. O dirigente também não poupou elogios ao jogador, que chamou de "mito", e afirmou que o clube "é a casa" dele.

A renovação acontece justamente quando Dedé voltar a ter papel de destaque no time celeste. Depois de vencer as lesões, o zagueiro voltou a atuar frequentemente, retomou a confiança do técnico Mano Menezes e inclusive foi titular na vitória sobre o Atlético-MG, no último domingo, que deu o título mineiro ao clube.

Trata-se da volta por cima de Dedé após tantas lesões. Contratado pelo Cruzeiro em 2013 após se destacar no Vasco, ele passou a sofrer com problemas físicos nos joelhos em 2014. Foram quase três anos praticamente sem atuar, até setembro de 2017, quando passou por artroscopia no joelho esquerdo, seu último procedimento cirúrgico.

Agora, Dedé luta para ter uma sequência de jogos e é uma das apostas de Mano para a sequência da Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro. Aos 29 anos, ele já soma 105 partidas com a camisa do clube, tendo marcado nove gols.