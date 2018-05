Cruzeiro anuncia renovação contratual dos jovens Fabrício Bruno e Alex

Os dois jogadores se destacaram na campanha que terminou nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, na qual o Cruzeiro foi eliminado pelo Corinthians. Fabrício Bruno se tornou capitão do time sub-20 e era um dos líderes da base, enquanto Alex se destacou com 15 gols e 10 assistências na temporada passada.

Tanto Fabrício Bruno quanto Alex já estão à disposição do técnico Deivid no elenco profissional do Cruzeiro. O time mineiro está na segunda colocação do Campeonato Mineiro, com 10 pontos em quatro partidas, e volta a campo no domingo, quando enfrenta o América-MG no Mineirão.