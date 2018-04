Cruzeiro anuncia renovação de contrato do goleiro Rafael até 2021

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do goleiro Rafael. O jogador, que iniciou a carreira nas categorias de base do clube celeste, assinou a extensão do vínculo até 31 de dezembro de 2021. Com a equipe profissional do Cruzeiro, Rafael tem 87 jogos e participou das conquistas do bicampeonato brasileiro (2013 e 2014) e de quatro edições do Campeonato Mineiro (2008, 2009, 2011 e 2014).

Rafael, de 28 anos, ganhou destaque na temporada passada, após a grave lesão do titular e ídolo do time, Fábio, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante uma partida diante do Coritiba, na capital paranaense, em agosto de 2016, válida pelo Brasileirão.

Com mais de 700 partidas pelo Cruzeiro, Fábio passou por uma cirurgia e teve um longo processo de recuperação, que durou oito meses. Neste período, Rafael - que era o reserva imediato - foi escalado, conquistou a comissão técnica e a torcida cruzeirense. Ele também foi importante na campanha do último Estadual - no qual o time mineiro foi vice-campeão -, mas voltou à condição de reserva devido ao retorno de Fábio.

Nas categorias de base do clube mineiro (único time da carreira até aqui), onde chegou em 2002, com apenas 13 anos, Rafael venceu as edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2007. O goleiro também integrou a seleção brasileira sub-20 em 2009.