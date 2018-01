Cruzeiro anuncia renovação do contrato do goleiro Fábio por 3 anos A novela envolvendo a renovação do contrato de Fábio com o Cruzeiro enfim está encerrada. Após impasses e até polêmicas, a diretoria do clube mineiro anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do goleiro por três anos. O vínculo iria se encerrar em dezembro.