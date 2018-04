Cruzeiro anuncia volta do zagueiro Luizão, ex-Bunyodkor A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Luizão, que estava no Bunyodkor, do Usbequistão, dirigido pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari. O jogador de 22 anos foi cedido gratuitamente por empréstimo de um ano pelo Locarno, da Suíça, detentor dos direitos econômicos do zagueiro.