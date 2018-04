Cruzeiro aposta em ataque veloz no Maracanã O Cruzeiro enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira ciente de que precisará ocupar os amplos espaços do Maracanã, sobretudo no setor ofensivo, para conseguir um bom resultado. Para isso, Thiago Ribeiro contou que a ordem dada aos atacantes é para que se movimentem sem parar e joguem com velocidade.