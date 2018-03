Cruzeiro aposta em dupla reserva O técnico Marco Aurélio deverá apostar numa dupla de reservas para tentar largar na frente na primeira partida da decisão da Copa dos Campeões, quarta-feira, contra o Paysandu, no estádio Mangueirão. No coletivo tático que comandou hoje pela manhã, no campo da Tuna Luso Brasileira, em Belém do Pará, o treinador deu a entender que a única alteração em relação ao time que venceu o Flamengo deverá ser a volta de Ricardinho, que cumpriu suspensão automática na partida. Diante da boa apresentação frente aos rubro-negros, Marco Aurélio sinalizou que manterá no time os meio-campistas Vander e Augusto Recife. Nesse caso, o então titular Fernando Miguel continua na reserva e Jussiê será sacado, para dar lugar a Ricardinho. Ao final do treino, o técnico disse que poderá dar uma chance ao atacante Joãozinho, autor de um belo gol contra o Flamengo, mas a tendência é que Lucas permaneça entre os que começam jogando. Sobre a anunciada pressão da torcida paraense, que promete lotar o Mangueirão, a exemplo do que ocorreu na vitória sobre o Palmeiras, no último domingo, o atacante Fábio Júnior recorreu ao chavão de que futebol é disputado dentro de campo. "A gente não vai ter preocupação com a torcida, porque dentro de campo são 11 contra 11 e quem se dedicar mais vai conseguir a vitória".