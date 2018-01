Cruzeiro aposta em Fred para vencer Na tentativa de se recuperar da derrota para o Corinthians, no meio da semana, o Cruzeiro enfrenta neste sábado o Fortaleza, às 16 horas, no Estádio do Mineirão, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é mais uma oportunidade do torcedor celeste acompanhar o atacante Fred, cuja permanência na Toca da Raposa é incerta. O assédio ao artilheiro isolado do Brasileirão, que já marcou dez gols na competição, aumentou nesta semana. As propostas oficiais mais recentes foram de Nantes, da França, e Milan, da Itália, mas o jogador está também na mira do CSKA, da Rússia, e do Sevilla, da Espanha. "Realmente, está tudo dando certo para mim", comentou o jogador a respeito da artilharia. O atacante decidiu não mais dar declarações públicas sobre os bastidores envolvendo sua possível negociação. Apesar da derrota por 4 a 3 diante do Corinthians, o técnico Paulo César Gusmão ficou satisfeito com o desempenho do time no Pacaembu e confirmou que irá repetir a formação que iniciou a partida contra o time paulista. "Esse jogo será muito complicado. O Fortaleza tem uma ótima defesa, bem postada, é uma das menos vazadas da competição", observou.