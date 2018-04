Cruzeiro aposta em Kléber para manter a arrancada

Em ascensão no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira, às 21 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro, em partida que tinha sido adiada da 11.ª rodada. O time mineiro, que vem de duas vitórias consecutivas, busca avançar na tabela de classificação diante de um adversário que luta para sair da zona de rebaixamento.

Caso conquiste uma nova vitória no Rio - no meio da semana passada, já venceu o Flamengo no Maracanã -, o Cruzeiro poderá subir duas posições na classificação do Brasileirão. Atualmente, o time mineiro ocupa a 12.ª colocação, com 27 pontos, seis a mais que o Botafogo.

O principal reforço do técnico Adílson Batista é o atacante Kléber, que sentia dores no púbis e ficou de fora da vitória sobre o Náutico, na última rodada, no Mineirão. Mas ele participou normalmente do treino desta quarta e vai jogar.

Nos últimos dias, a expectativa era que fosse anunciada a venda de Kléber para o Porto, de Portugal. Mas o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, disse que rejeitou propostas do clube português (9,5 milhões de euros) e assegurou sua permanência até o fim da temporada.