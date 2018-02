Cruzeiro aposta em Luxemburgo A conquista, de forma invicta, do Campeonato Mineiro não chegou a entusiasmar o técnico Vanderlei Luxemburgo, para quem o Cruzeiro precisa ainda evoluir se quiser chegar ao título do Brasileirão 2003. Mas se não há entusiasmo, o certo é que a moral no clube anda elevada e é justamente no currículo vitorioso do treinador que estão depositadas as maiores esperanças dos torcedores e dirigentes celestes na conquista da taça, ainda inédita na galeria da Toca da Raposa. Com o título do Santos no ano passado, o Cruzeiro é o único dos considerados grandes clubes do País que ainda não conquistou o Brasileiro. Foram várias as alterações em relação ao time que disputou o campeonato de 2002 e terminou na nona posição, sem conseguir se classificar para as quartas-de-final. Do time titular que deverá iniciar a competição, cinco jogadores chegaram no primeiro semestre deste ano - o lateral Maurinho, o zagueiro Edu Dracena, o meio-campista Martinez e os atacantes Aristizábal e Deivid. A eles somam-se atletas como o goleiro Gomes, o zagueiro Luisão, e os volantes Paulo Miranda e Augusto Recife, que participaram da irregular campanha do ano passado e permaneceram no grupo. Porém, em campo, a exigente torcida cruzeirense aposta mesmo é no futebol do meia Alex, grande destaque do time no Campeonato Mineiro. Uma espécie de "pupilo" de Luxemburgo - o treinador não cansa de elogiar o curitibano e convenceu no ano passado a diretoria a trazê-lo de volta, após uma passagem apagada pela Toca -, Alex se tornou um líder da equipe e reencontrou o seu melhor futebol. A conquista do Brasileirão se tornou quase uma obsessão na Toca, em parte pela série de títulos alcançados nos últimos anos e também pela própria disputa regional, já que o maior rival celeste, o Atlético-MG, sagrou-se campeão em 1971, na primeira disputa nacional. Nos últimos 14 anos, o Cruzeiro conquistou 14 títulos, entre eles o bicampeonato da Libertadores da América (1997) e o tricampeonato da Copa do Brasil (1993, 1996 e 2000). Diante de uma competição longa, disputada em dois turnos corridos, Luxemburgo considera fundamental ter opções técnicas e táticas e, a exemplo do que fez no Campeonato Mineiro, deverá mesclar os esquemas 3-5-2 e 4-4-2 durante a disputa. Ao contrário do ano passado, quando mandou alguns de seus jogos no estádio Independência, o Cruzeiro deverá optar pelo Mineirão, palco preferido do treinador. Time-base: Gomes; Maurinho, Luisão, Edu Dracena e Wendell; Paulo Miranda, Augusto Recife, Martinez e Alex; Aristizábal e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.