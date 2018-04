Cruzeiro aposta em Sorín e Dracena O Cruzeiro conta com a volta do zagueiro Edu Dracena e do lateral argentino Sorín para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. O time mineiro enfrenta o Figueirense nesta terça-feira, às 20h30, no Mineirão, pela 33ª rodada da competição. A equipe do técnico Marco Aurélio vem de duas derrotas no Brasileirão - em casa para o Atlético-PR e para o Paysandu, em Belém, na última rodada. Sorín cumpriu suspensão automática na última partida devido à expulsão contra o time paranaense e Edu Dracena retorna após ganhar uma folga de vários jogos para se recuperar do cansaço e desgaste muscular. "Estou louco para estar novamente em campo. É duro ver o time em ação e você não poder fazer nada", comentou o zagueiro. Em 13º lugar na tabela de classificação, com 42 pontos ganhos, o Cruzeiro fará dois jogos seguidos em casa. Além do Figueirense, enfrenta a Ponte Preta no sábado. Marco Aurélio admitiu, porém, no retorno a Belo Horizonte, que a derrota por 3 a 1 para o Paysandu enterrou qualquer possibilidade de o time lutar pelas primeiras colocações no campeonato e disse que a Copa Sul-Americana passou a ser a prioridade no clube.