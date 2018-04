Cruzeiro aposta na dificuldade do Palmeiras fora de casa O Palmeiras perdeu suas últimas duas partidas fora de São Paulo, contra Coritiba e Vitória, e tem demonstrado dificuldade para embalar longe do Palestra Itália. É apostando nessa deficiência que o técnico do Cruzeiro, Adílson Batista, espera superar o adversário quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte.