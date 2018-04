Cruzeiro aposta no entrosamento do meio-de-campo O volante Henrique acredita que o entrosamento do meio-de-campo é uma das armas do Cruzeiro para derrotar o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, na quarta-feira. O setor é o único que não tem sofrido várias alterações nas últimas partidas do time de Belo Horizonte.