Cruzeiro apresenta Jorginho Paulista A diretoria do Cruzeiro apresentou nesta tarde o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, de 21 anos, cujo passe pertence à Udinese, da Itália, mas vinha atuando pelo Boca Juniors, da Argentina, desde o escândalo dos passaportes falsos que impediu alguns brasileiros de jogar na Europa. Jorginho chega à Toca da Raposa por empréstimo até o fim do ano. O clube mineiro só pagará os salários. Caso o Cruzeiro queira adquiri-lo em definitivo, tem de pagar aos italianos US$ 3,85 milhões. A Udinese pode suspender o empréstimo no meio do ano, caso negocie o atleta com algum outro clube. Jorginho será, oficialmente, o reserva do argentino Juan Pablo Sorín, eleito pela terceira vez, recentemente, o melhor na posição na América do Sul. Como Sorín deve ter vários compromissos amistosos com a seleção de seu país até o início da Copa, no entanto, o jogador disse que está integrando o elenco para disputar a vaga de titular. "Eu acredito que tenho plenas condições de ser o lateral ou mesmo de atuar em outras posições, se for o caso." O técnico Marco Aurélio elogiou também à tarde, após o desembarque da equipe em Belo Horizonte, o desempenho dos atletas na vitória por 2 a 1 sobre o Joinville (SC), pela Copa Sul-Minas, quarta-feira. O resultado deixou o Cruzeiro, com 100% de aproveitamento, líder isolado da competição. Para o treinador, no entanto, ainda há o que melhorar. "Acredito que o time ainda deva subir muito de produção." Contra o Coritiba, domingo, em Belo Horizonte, o zagueiro Cris e o atacante Edílson, que estão na seleção, devem reforçar o time mineiro.