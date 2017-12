Cruzeiro apresenta Lucas nesta 3ª O atacante Lúcio, ex-Atlético-PR e cujo passe pertence ao Rennes, da França, se apresenta nesta terça-feira pela manhã ao Cruzeiro, que acertou o empréstimo do jogador até o meio de 2003, por US$ 150 mil. Lúcio, de 23 anos, chega para substituir Edílson, que, após a Copa do Mundo, deve transferir-se para o futebol japonês. Além do novo atacante, a diretoria cruzeirense deve anunciar, nos próximos dias, pelo menos mais três reforços: um goleiro para a reserva de Jéfferson, já que Gleguer voltou para o Corinthians, um lateral-esquerdo e um meia de ligação. No caso do lateral, o nome mais comentado entre os dirigentes, neste início de semana, é o do argentino Domínguez, do Velez Sarsfield. O jogador, de 25 anos, foi recomendado ao clube pelo também argentino e lateral-esquerdo Sorín. Nos bastidores do Cruzeiro, a informação é de que o negócio estaria praticamente fechado: Dominguez poderia vir em definitivo para Belo Horizone, por US$ 1,5 milhão. Com o dinheiro, o Velez amenizaria a crise financeira por que passa o clube, reflexo da situação da economia argentina.