Cruzeiro apresenta Marlone e renova com Ceará

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro apresentou oficialmente nesta quarta-feira aquele que é, por enquanto, o seu principal reforço para 2014: o meia Marlone. E o jogador que foi uma das revelações da última edição do Campeonato Brasileiro, mas que acabou rebaixado com o Vasco, disse que está realizado um sonho ao chegar à Toca da Raposa.

"Desde quando eu era menor, minha cor preferida era o azul. Nos videogames eu escolhia o Cruzeiro por causa da camisa azul. Um dia eu estava na frente do portão da Toca da Raposa querendo ver um treino dos profissionais e não pude, mas acabei vendo alguns jogadores entrando. Eu ficava pensando comigo mesmo: ''quero em um dia estar ali'' e hoje estar aqui é um filme que passa. A ficha ainda não caiu", comentou Marlone.

Segundo o jogador, ele teve diversas ofertas de clubes do Brasil e de fora, mas preferiu defender o atual campeão brasileiro, apesar da forte concorrência no elenco. "Acho que foi fundamental na minha escolha a estrutura do clube, os profissionais que estão aqui e a torcida também. Quando pintou a proposta, não tive dúvida em escolher o Cruzeiro. Sou mais um louco que chega para conquistar ainda mais títulos para essa torcida", assegurou.

REFORÇO

Dentro da filosofia de que manter o elenco campeão brasileiro já é reforçar a equipe para a temporada, o Cruzeiro acertou nesta quarta-feira a renovação contratual com o lateral-direito Ceará. O jogador, que tinha contrato até o meio de 2014, assinou novo vínculo até o dia 31 de dezembro de 2015.