Cruzeiro apresenta os jovens Marciel e Bruno Nazário

De acordo com o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin, os dois eram observados pelo clube mineiro desde a base. "Minha origem é a base, assim como a deles. Eles são jogadores que vínhamos observando há tempo. Marciel foi destaque no Brasileiro Sub-20 de 2014 e na Copa São Paulo de 2015. O Bruno surgiu no Figueirense e tem o perfil que a gente gosta, com porcentual de crescimento. Estamos atentos a esta parte do mercado", comentou.

Os dois chegam ao Cruzeiro por empréstimo, sendo o de Bruno Nazário por 18 meses e o de Marciel até o fim da temporada. Os dois têm valor de compra fixado em contrato, caso o clube mineiro se interesse em adquirir os direitos econômicos e federativos.

Sem espaço no Corinthians com o técnico Tite, Marciel quer mostrar seu futebol em Minas. "Sou segundo volante, meu estilo de jogo é um pouco de marcação, gosto de dar arrancadas de trás do meio-campo. E gosto de tocar bola, fazendo triangulação com os companheiros. Gostava de ver o Riquelme jogando, me inspiro nele. Estou feliz de estar aqui e farei meu trabalho", disse o reforço.