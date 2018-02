Cruzeiro apresentará Maicossuel nesta terça-feira O Cruzeiro apresenta nesta terça-feira o meia Maicossuel, décimo reforço da equipe para a temporada. O jogador, que disputou o último Brasileirão no Paraná, foi contratado em conjunto por Cruzeiro e Flamengo, e jogará um ano por cada clube - pelo acordo, 2007 é a vez dos mineiros. Maicossuel, de 20 anos, se profissionalizou no Atlético Sorocaba, que hoje disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista. Ele ainda dependia de uma autorização da Justiça do Trabalho do Paraná, que decidiria a quem Flamengo e Cruzeiro deveriam pagar o valor de R$ 1,4 milhão por 60% dos direitos econômicos do jogador - ele recorreu à Justiça para conseguir se desvincular do clube paranaense. Só para o meio-de-campo, ele é o sexto reforço do Cruzeiro, que já havia repatriado o volante Ricardinho do futebol japonês, além do volante Renan, ex-São Paulo, e dos meias Fellype Gabriel ex-Flamengo, Leandro Domingues, ex-Vitória-BA e Marcinho, ex-Palmeiras - também acertou com o lateral Fábio Santos, ex-São Paulo e Kashima Antlers, e os atacantes Rômulo e Pedro Júnior, ex-Grêmio, e Nenê, ex-Santa Cruz. Também nesta terça-feira, na mesma entrevista coletiva da apresentação de Maicossuel, o Cruzeiro anunciará seu novo patrocinador, que estampará a marca no calção e na manga das camisas.